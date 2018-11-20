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أخبار العالم

ترامب يوجه صفعة إلى فنزويلا ويضعها على قائمة الإرهاب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لإضافة دولة فنزويلا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية رفضا التعليق على هذا الأمر، مشيرةً إلى أن الوزارة طلبت مؤخرًا إحاطات من هيئات حكومية أخرى مثل وزارة الصحة والوكالة الدولية للتنمية الدولية فيما يتعلق بتصنيف فنزويلا على القائمة، التي تشمل إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وأضافت "واشنطن بوست" أنها تواصلت مع مصادر مطلعة ومسئولة حول هذا القرار، إلا أن المصادر رفضت الإدلاء بأي موعد لتنفيذ القرار.

وكان ترامب قد عزز من الضغوط الاقتصادية على رئيس فنزويلا اليساري نيكولاس مادورو، بأن فرض عقوبات جديدة تهدف إلى تعطيل صادرات الذهب من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

ولجأت فنزويلا هذا العام إلى الذهب؛ كوسيلة للحصول على عملة صعبة تشتد حاجتها إليها، بأن صدَّرت 23.62 طن من المعدن النفيس بقيمة 900 مليون دولار إلى تركيا في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة مع صفر في الفترة نفسها من 2017، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
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