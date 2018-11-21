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أخبار البلد

وزارة الرياضة تطلق حملة شباب ضد التحرش .. ٢٩ نوفمبر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
مركز شباب الجزيرة
مركز شباب الجزيرة
محمد وديع
تطلق وزارة الشباب والرياضة، الخميس ٢٩ نوفمبر الجاري حملة "شباب ضد التحرش"، تحت د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة، في حدث فني يشمل عرضًا مسرحيًا وموسيقي، وكذلك معرضًا للمبادرات المختصة في مناهضة التحرش.

وتأتي الحملة في إطار التعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني ((GIZ، بتكليف من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي نتج عنه وضع أول سياسة رسمية مصرية وعربية مناهضة للتحرش، تبنتها وزارة الشباب والرياضة.

وقالت أ. دينا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، إن السياسة تستهدف توفير بيئة آمنة من التحرش في ديوان الوزارة، وكافة المؤسسات التابعة لها من مراكز ومديريات الشباب. وتتضمن السياسة آليات الشكوى عن أي واقعة، واتخاذ إجراءات للتحقيق والتعامل معها.

ويلقي د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة افتتاحية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات مصرية أخرى ومنظمات دولية. ويشمل الحدث معرضًا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بملف مواجهة التحرش، وحفل غنائي للفنانة يسرا الهواري، وفريق مسار إجباري، وفريق "بهججة"، والفنانة شرين عبده.

ويتزامن الاحتفال مع الحملة الدولية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة "16 يوم من النضال" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام.
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