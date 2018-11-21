ضبط عاطلين وبحوزتهما مواد مخدرة بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط عاطلين وبحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجهما على عملائهما، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط "إسلام. م" و"شريف. ع"، عاطلين، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن 190 جراما ومبلغ 520 جنيها و3 هواتف محمولة و2 سلاح أبيض "مطواة".



وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع، وتولت النيابة التحقيق.

