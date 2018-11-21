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أخبار البلد

المشاط تكشف تفاصيل برامج تدريب العاملين بوزارة السياحة والقطاع الخاص

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:10 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
قالت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة السياحة، إن الوزارة قيَّمت 65 موظفا من الكوادر المتميزة، وجرى تدريبهم على مجموعة من البرامج المطلوبة لبناء أساسيات العمل المتميز في بيئة العمل، وإجراء تقييم بعد انتهاء الدورات؛ لإعادة توزيعهم والاستفادة من إمكانياتهم.

وتابعت الوزيرة، خلال لقائها بمحرري الملف السياحي، أنه تم البدء بـ5 برامج تدريبية هي "مهارات التواصل الفعال، مهارات العروض التقديمية، إعداد التقارير والمراسلات، آداب العمل والاتيكيت، خدمة إرضاء العملاء".

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 25 متدربا ضمن برنامج "إعداد المدرب" من الكوادر المتميزة من العاملين بوزارة السياحة وهيئتي تنشيط السياحة والتنمية السياحية تمهيدا للاستفادة منهم في التدريب الداخلي للعاملين .

ونوهت إلى الانتهاء من وضع استراتيجية الموارد البشرية لقطاع السياحة 2018-2020 بالتعاون مع مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني tvet والاتحاد المصري للغرف والشركات السياحية .

وحول تنفيذ الخطة العاجلة للتدريب وخاصة في مجال السلامة والصحة المهنبية وسلامة الغذاء في المحافظات السياحية؛ أشارت الي تدريب ألف عامل في مجال الأغذية والمشروبات بشرم الشيخ، خلال شهر سبتمبر الماضي، بالاضافة الي 250 من العاملين بالمراكب العائمة بالاقصر، كمرحلة أولى في شهر نوفمبر الجاري.

وتضمنت خطتها أستهداف تدريب 1000 عامل في مجال الاغذية والمشروبات بداية من ديسمبر المقبل، بالاضافة الي التعاون مع مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني tevt في اطلاق المرحلة الثانية من مسابقة شيف المستقبل التي ينظمها البرنامج الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبي بالتعاون مع ورعاية وزاراتي السياحة والتربية والتعليم .

والمحت انه تم التعاون مع الجانب الصيني لصياغة بروتوكول التعاون مع المستشار السياحي الصيني بخصوص تدريب المرشدين السياحيين في اللغة الصينية واعتماد المتدربين من المركز الثقافي الصيني وذلك لضمان جودة الخدمات السياحيةالمقدمة للسائح الصيني والتعرف علي عاداتة وتقاليدة وهو الان عناية المستشار القانوني للدراسة.

ولفتت الي التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص تطوير المناهج الدراسية ومعايير القبول بالمدارس الفنية الفندقية لنستهدف الاخلاق السياحية لتكون ضمن المواد التي يتم تدريسها للطلبة.
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