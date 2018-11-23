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اقتصاد

بشرى سارة للمصريين.. انخفاض سعر البترول إلى أدنى مستوى خلال 2018

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:17 ص
براميل بترول
براميل بترول
مايكل عياد
انخفضت أسعار النفط، صباح اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى لها خلال العام الجاري 2018، وذلك بعد تقارير تشير إلى تخمة في المعروض، وآفاق اقتصادية ضعيفة، مما يشير أن الإقبال سيكون ضعيفا جدا على شراء النفط، على الرغم من محاولات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تخفيض الإنتاج.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ نهاية 2017 ليسجل 61.52 دولار للبرميل قبل أن تتعافى لتسجل 61.88 دولار للبرميل الأن، وما زال هذا المستوى منخفضا 72 سنتا، أو ما يعادل 1.2%، عن مستوى الإغلاق السابق.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 % إلى 53.29 دولار للبرميل، بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وبشكل عام، زاد المعروض من الخام في الأسواق العالمية هذا العام. وضخ أكبر ثلاثة منتجين، الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، أكثر من ثلث الاستهلاك العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يوميا.

ويعد ذلك شئ إيجابي للاقتصاد المصري، الذي يوفر مليارات بفعل ذلك الهبوط، حيث يقلص من قسمة المدفوعات جراء استيراد النفط.
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