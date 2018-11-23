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رياضة

الأهلى يتلقى عشرات السير الذاتية لمدربين أجانب لخلافة كارتيرون

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
تلقى النادى الأهلى عشرات السير الذاتية من وكلاء المدربين الأجانب لخلافة باتريس كارتيرون فى المهمة الفنية للقلعة الحمراء بعد إقالته أمس بسبب توديع الفريق للبطولة العربية بعد أيام من خسارة النهائى الأفريقى .

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان.

كما قرر المجلس تكليف سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول".
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