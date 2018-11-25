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أخبار العالم

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم قتل 9 أشخاص في ليبيا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:23 ص
داعش
داعش
رويترز
أعلن تنظيم داعش مسؤوليته يوم السبت عن هجوم على بلدة في صحراء جنوب ليبيا قال أحد السكان إنه أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وخطف آخرين.

وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته في بيان عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له وقال إن 29 شخصا إما قتلوا أو أصيبوا في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة.

وقال مصدر عسكري إن المهاجمين سيطروا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة إلى أن تمكن السكان من طردهم.

ونشرت البلدة أسماء ستة سكان على موقعها الإلكتروني قالت إنهم قُتلوا في الهجوم. وكانت تازربو نقطة استراحة للسائحين خلال رحلات تخييم في الصحراء قبل انزلاق البلاد إلى الفوضى في عام 2011.

وقال أحد السكان إن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب 10، مضيفا أن المهاجمين خطفوا عددا من رجال الشرطة والمدنيين.

وشن تنظيم داعش هجمات متعددة على بلدات في جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي عام 2016.
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