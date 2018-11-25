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رياضة

أول تعليق من رونالدو بعد فوز يوفينتوس السهل على سبال

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
عبر كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفينتوس الإيطالى عن سعادته عن فوز فريقه في مباراة سبال بثنائية مقابل لا شىء.

وقال رونالدو ، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "يسعدنى مساعدة فريقى فى تحقيق فوز مهم"، وذلك في إشارة لإحرزاه هدفا في المباراة، والذي ساعد مع هدف زميله ماندزوكيتش في تحقيق فوزا سهلا في المباراة التى استضاف فيها يوفينتوس فريق سبال بملعب "أليانز ستاديوم" ضمن الدورى الإيطالى .

وبهذا الفوز رفع يوفينتوس رفع رصيده إلى 37 نقطة ليحتل صدارة جدول الدوري فيما ظل رصيد سبال 13 نقطة ليكون في المركز الخامس عشر.

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