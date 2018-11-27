أمين الفتوى: القراءة في المصحف الملون غير جائزة في هذه الحالة

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الدعوة بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " هل يجوز القراءة في المصحف الملون؟".



وأَضاف "وسام" في إجابته عن السؤال قائلا، أن تلوين المصحف في حد ذاته ليس سبب منع وتحريم القراءة فيه، إنما السبب الرئيسي هو مسايرة بعض البنات للموضة، كأن يكون لون المصحف يتماشى مع لون الشنطة الطرحة واللون الغالب في لباسها.



وأوضح أمين الفتوى، أن في هذه الحال الوارد ذكرها سابقا، لايجوز القراءة في المصحف الملون، لافتًا إلى أن المصحف شيء مقدس لا يجوز إهانته بهذه الطريقة.



ونوه "وسام" بأنه إذا كان شراء الصحف الملون للقراءة فيه ولا يوجد نية لمسايرة الموضة أو ما شابه، فلا مانع شرعي في القراءة فيه.