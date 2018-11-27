نانسي عجرم تطلب مساعدة جمهورها في اختيار اسم مولودتها

طلبت الفنانة نانسى عجرم مساعدة جمهورها من خلال صفحتها على الفيس بوك ، في اختيار اسم مولودتها الثالثة .



ونشرت نانسى على صفحتها صورة من فستان وحزاء صغير وعلقت على الصورة قائلة: "فى عالم مليء بالأسماء الجميلة، أنا ضائعة تماما عند اختيار اسم لأميرتي القادمة، مساعدة أي شخص؟".



يذكر أن نانسي عجرم لديها بنتان وتنتظر خلال الايام المقبلة ابنتها الثالثة والتى لم تستقر على اسمها بعد .ولقد احيت نانسى عجرم حفل مؤخرا فى دبى وابهرت الجميع باغانيها ورقصها .