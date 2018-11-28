أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تراوحت أسعار طن الأسمنت خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 28 -11- 2018، بين 820 جنيه للطن وحتى 865 جنيها فى الحد الأقصى للسعر بتراجع نحو 30 جنيها بالمقارنة ببداية الأسبوع الحالى.



وسجل الطن من مصر بنى سويف للأسمنت الحد الأعلى للسعر 865 جنيهامنفردا وبفارق 25 جنيها عن أقرب أسعار الشركات له وهى السويدى بسعر 840 جنيها للطن، فيما سجل أسمنت أسيك المنيا والعريش وسيناء والعربية للأسمنتوبورتلاندى طرة وحلوان 835 جنيها للطن.



بينما سجلت مصر للأسمنت قنا "المسلة" 830 جنيها للطن، وتبعها أسمنت حورس بـــ825 جنيها للطن، وأخيرا العربية للأسمنت "النصر" 820 جنيها للطن.



واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.



وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.