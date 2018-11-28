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أخبار البلد

الرئيس يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:52 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، فضلًا عن أطر التعاون القائمة في هذا الصدد مع عدد من الدول العربية والأجنبية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلى، فضلًا عن الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، وكذا تبادل الخبرات ذات الصلة، بما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، وذلك في إطار أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة والاشتراك في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.

وأوضح السفير بسام راضي أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع عرض خلال الاجتماع آخر أنشطة ومشروعات الهيئة البحثية والتصنيعية الجاري تنفيذها في المجالين المدني والعسكري، لافتا إلى أن الهيئة تحرص على تطبيق أعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية في خطوط إنتاجها، ليمتد نشاطها في التصنيع المدني إلى قطاعات البنية التحتية ووسائل النقل والسيارات والقطارات الكهربائية والإليكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية والطاقة المتجددة.

كما استعرض الفريق عبد المنعم التراس الشراكة القائمة للهيئة مع الجهات المناظرة في عدد من الدول العربية والأجنبية وفتح أطر جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات معها، وذلك في ضوء ما تمتلكه الهيئة من قدرات وما تنتجه مصانعها من منتجات عالية الجودة.
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