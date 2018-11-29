العاهل الأردني يتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في عمّان

تسلّم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم /الخميس/، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى المملكة الأردنية الهاشمية شريف أحمد محمود كامل.



وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الملك عبدالله الثانى، تسلّم أيضا اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان، أوراق اعتماد سفراء جمهورية التشيك، وقبرص، وجورجيا، وإيطاليا، والبوسنة والهرسك، والنمسا، وزامبيا.

