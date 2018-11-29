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أخبار العالم

العاهل الأردني يتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في عمّان

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:44 م
الملك عبد الله عاهل
الملك عبد الله عاهل الأردن
أ ش أ
تسلّم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم /الخميس/، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى المملكة الأردنية الهاشمية شريف أحمد محمود كامل.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الملك عبدالله الثانى، تسلّم أيضا اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمّان، أوراق اعتماد سفراء جمهورية التشيك، وقبرص، وجورجيا، وإيطاليا، والبوسنة والهرسك، والنمسا، وزامبيا.
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