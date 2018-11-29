الأهلي يؤهل صالح جمعة للمشاركة في الفترة المقبلة.. فيديو

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي، إن صالح جمعة لاعب الأهلي المعار إلى نادي الفيصلي السعودي، يخضع إلى برنامج تأهيلي في الأيام الحالية لبدء مشاركته مع الفريق الأول.



وأضاف عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن صالح جمعة لاعب مميز ولكن لم يحالفه الحظ خلال فترة مشاركاته مع المارد الأحمر، لكن في الفترة المقبلة سيصبح من أهم لاعبي الأهلي.



وأشار مدير الكرة للأهلي إلى أن الإدارة الفنية تسعى إلى تجديد التعاقد مع مؤمن زكريا جناح الفريق.