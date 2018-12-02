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مرأة

بإضافات مميزة.. قدمي مشروبات شتوية مغذية لأطفالك

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:29 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يحتاج فصل الشتاء دائمًا لتناول المشروبات الساخنة، للحصول على الدفء والطاقة مع انخفاض درجات الحرارة، ولكن هذا الأمر قد يصعب تنفيذه مع الأطفال؛ لأنهم لا يرغبون في تناول المشروبات المفيدة بسهولة.

تقدم الشيف مفيدة عثمان مشروبات مفيدة ومغذية للأطفال وتقدم ساخنة تساعد على التدفئة فى الشتاء .

مشروب الشوكولاتة بالبندق المكرمل
يمكنك تقديم مشروب الشوكولاتة الساخنة المعتاد لأطفالك، ولكن بإضافات مميزة تجعله وكأنه مشروب مختلف وجديد، بإضافة حبات البندق المكرمل بطريقة لذيذة..

مشروب اللبن بالزعفران والفستق
جددي في طعم اللبن وقدميه لأطفالك بإضافات مميزة، وحضري لهم مشروب اللبن بالزعفران والفستق الساخن، وهو ما يساعدك على تقديم اللبن لأطفالك بشكل مختلف، خاصة لأولئك الذين لايحبون تناوله سادة، كما يمكنك تغيير وإضافة نوع المكسرات التي يفضلونها حسب رغبتهم .

مشروب قرع العسل
استغلي فاكهة قرع العسل وحضريها مشروبا ساخنا لذيذا، بإضافات غنية ومميزة تعطي الشعور بالدفء والمزيد من القيمة الغذائية.

مشروب الشوكولاتة البيضاء
قدمي مشروب الشوكولاتة البيضاء بطريقة مميزة، بإضافة الفراولة بطريقة سهلة، ويجب تقديمه ساخنًا لأطفالك حتى يتمتعوا بقيمته الغذائية وقدرته على التدفئة في الشتاء .
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