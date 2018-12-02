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أخبار العالم

إيران ترد على تصريحات بومبيو حول اختبارها لصاروخ باليستي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
قالت إيران اليوم الأحد إن برنامجها الصاروخي دفاعي ولا ينتهك قرارات الأمم المتحدة دون أن تؤكد مزاعم أمريكية بأنها أجرت تجربة صاروخية جديدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أدان أمس السبت ما وصفها بتجربة إيرانية لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس واعتبر ذلك انتهاكا للاتفاق الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة إيرانية عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله ردا على تصريحات بومبيو "البرنامج الصاروخي الإيراني له طبيعة دفاعية... ليس هناك قرار من مجلس الأمن يحظر البرنامج الصاروخي وقيام إيران بتجارب صاروخية".
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