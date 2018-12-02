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حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:57 م
سيدات العالم في قمة
سيدات العالم في قمة العشرين
رشا عوني
تألقت زوجات زعماء العالم أثناء مشاركتهن في قمة دول مجموعة العشرين التي عقدت بالأرجنتين في بوينس آيرس، بإطلالات خاطفة للأنظار ليتنافسن على أجمل إطلالة وتبدأ بينهن حرب الأناقة والشياكة في زاوية بعيدة عن فعاليات قمة العشرين وأعمالها.

وكانت على رأس المشاركات سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب التي تألقت بفستان أبيض مشجر بالورود من جوتشي، وصل سعره إلى 4900 دولار.

كذلك تألقت جوليانا بامين زوجة الرئيس الأرجنتيني في فستان أبيض سادة طويل، كما اختارت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون ، 65 عاما، فستانا أبيض للمناسبة، أما صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي بدت أنيقة بفستان منقوش بالأبيض والأزرق.
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور
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