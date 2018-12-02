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رياضة

اتحاد الشجاعية: محمود السلمي لم ينضم للأهلي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:55 م
اللاعب محمود السلمي
اللاعب محمود السلمي
حسن العمدة
كشف نايف الحطاب عضو مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية الفلسطيني، إن اللاعب محمود السلمي لم ينضم للأهلي بشكل رسمي كما تردد في وسائل الإعلام.

وقال الحطاب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه فوجئ بتردد أنباء كثيرة في وسائل الإعلام عن انضمام محمود السلمي للأهلي لكن في الواقع لم تحسم الصفقة بشكل رسمي ولم تحدث مفاوضات من الأساس.

وأضاف: "فخر كبير لأي لاعب فلسطيني أن يلعب في الدوري المصري"، موضحًا أن عقد السلمي مستمر لمدة موسم آخر بعد انتهاء الموسم الحالي.
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