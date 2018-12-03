ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

متى يجوز للحامل الإجهاض؟

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "لديّ طفلة عندها سبعة شهور وانا الآن حامل في الشهر الأول، هل يجوز لي إجهاض الحمل للتفرغ لرعاية ابنتي الرضيعة؟".

وقال "عبد السميع" في إجابته عن السؤال الوارد له عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن "المرأة الحامل إذا كانت لم تصل في حملها إلى الشهر الرابع وتريد إجهاض حملها وذلك لادخار صحتها لرعاية ابنتها الرضيعة، فإنه يجوز لها بحسب مذهبي الحنفية والشافعية".

وأضاف أمين الفتوى، أن فقهاء الشافعية والحنفية قالوا إن الجنين في قبل الأربعة أشهر لا يكون في حياة حقيقية وإنما تكون حياة متوهمة، وأن كانت الأم الحامل لديها سبب واضح للاجهاض، فإنه يجوز لها.
loading...

ترشيحاتنا

رسالة من نبيل الحلفاوي للخطيب بعد عودته من ألمانيا

قطر تنسحب من أوبك اعتبارا من يناير المقبل

تعليق مؤثر من ميدو على احتفال كلوب الجنوني بفوز ليفربول أمس

فرج عامر يوجه رسالة نارية لأندية الدوري ووكلاء اللاعبين

أمير مرتضى يؤجل جلسة رئيس الزمالك وجروس لهذه الأسباب

كشف غموض مقتل أم وابنتها بالرصاص فى طريق بلبيس العبور

تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

ناجي شهود: معرض إيديكس يؤكد أن مصر ذات سمعة طيبة وآمنة.. فيديو

طائرة و3 وحدات يبحثون عن المركب المفقودة بخليج السويس

غموض موقف المدرب الأجنبي الجديد للأهلي

المعلق الرياضي فهد العتيبي يتحدث عن الجمهور المصري

اليوم.. أمطار على السواحل الشمالية والدلتا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وظائف شاغرة في الغردقة للمؤهلات العليا والمتوسطة.. تفاصيل

انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للتعليم بالأكاديمية العربية بالأسكندرية..صور

محمد شعبان الثالث عالميا لكمال الأجسام: كان حلمى رفع علم مصر دوليا.. صور

شارع المطراوي يتحول إلى مقلب للقمامة.. فيديو وصور

أبو الغيط يشهد طابور عرض طلبة الأكاديمية العربية بالإسكندرية.. صور

فيديو

شاهد..لحظة إطلاق مركبة فضائية روسية مأهولة إلى الفضاء
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو
ياسمين الخطيب تكشف حقيقة وصفها المرأة المصرية بالنكدية..فيديو وصور
ناجي شهود: معرض إيديكس يؤكد أن مصر ذات سمعة طيبة وآمنة.. فيديو
أبو العينين يشارك في افتتاح معرض إيديكس 2018 .. صور وفيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟