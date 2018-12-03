متى يجوز للحامل الإجهاض؟

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "لديّ طفلة عندها سبعة شهور وانا الآن حامل في الشهر الأول، هل يجوز لي إجهاض الحمل للتفرغ لرعاية ابنتي الرضيعة؟".



وقال "عبد السميع" في إجابته عن السؤال الوارد له عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن "المرأة الحامل إذا كانت لم تصل في حملها إلى الشهر الرابع وتريد إجهاض حملها وذلك لادخار صحتها لرعاية ابنتها الرضيعة، فإنه يجوز لها بحسب مذهبي الحنفية والشافعية".



وأضاف أمين الفتوى، أن فقهاء الشافعية والحنفية قالوا إن الجنين في قبل الأربعة أشهر لا يكون في حياة حقيقية وإنما تكون حياة متوهمة، وأن كانت الأم الحامل لديها سبب واضح للاجهاض، فإنه يجوز لها.

