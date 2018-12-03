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إيديكس 2018 يشهد مشاركة دولية وإقليمية واسعة من الشركات العالمية المتخصصة.. صور

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:41 م
إيديكس 2018‬
"إيديكس 2018"‬
كريم الخطيب - محمد إبراهيم

شهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية واسعة من الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في هذا المجال، حيث يعد منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات العسكرية لـ41 من الدول المشاركة، وآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في العالم، وأكثر من ٣٧٣ شركة سلاح معروضتها ومنتاجتها في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "أيديكس 2018"، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.

وضمن الدول المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" هي، أستراليا، أذربيجان، روسيا البيضاء، بلجيك، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، مصر، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، هنغاريا، اندونيسيا، إيطاليا، لاتفيت، لبنان، المكسيك، هولندا، باكستان، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، روسيا، المملكة العربية السعودية، صربيا، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية،الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة


وتنوعت الشركات فيما بينها؛ حيث كان للجناح المصري والامريكي والصيني والروسي والفرنسي نصيب كبير من زوار المعرض ؛ حيث اشتمل الجناح الامريكي على عرض انواع مختلفة من الاسلحة مثل نماذج للصواريخ ونماذج للطائرات كذلك المدرعات والهوائيات والحرب الالكترونية؛ والرادارات.


ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"‬، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان، إضافة إلى 8 وزراء إنتاج حربي.

كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب عرض قطع تعرض للمرة الأولى كعلامة للصناعات العسكرية المصرية من إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
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