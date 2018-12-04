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رياضة

الترسانة يستعد للنصر تحت شعار أكون أو لا أكون

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:08 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة لمواجهة منافسه النصر القاهري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري القسم الثاني.

ويعيش الفريق في أجواء صعبة وتحت ضغط جماهيره ورغم الفوز أمام بورتو، إلا أن أحمد كشري، المدير الفني للترسانة، غير راض عن الأداء وقام بإيقاف المكافآت المالية لحين تحسن الأداء وتعتبر مباراة النصر بالنسبة للشواكيش أكون أو لا أكون، خاصة أن النصر يلاقي الترسانة بعد هزيمة ثقيلة من كوكاكولا.

جدير بالذكر أن فريق الترسانة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 19 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.
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