ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يحتفل بمرور 70 عاما على صدور الإعلان العالمي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
أماني نوار
يفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاثنين المقبل، أعمال الاحتفالية الكبرى التي ينظمها المجلس بمناسبة مرور 70 عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الإنمائي الألمانية بالقاهرة.

ويلقي "فايق"، كلمة بهذه المناسبة للحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في ضوء الإعلان العالمي الصادر عام 1948 والذي شاركت مصر في صياغته، كما يتحدث عن التعاون بين المجلس والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي في مجال حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وكبار الشخصيات ذات الصلة، وأساتذة الجامعات، وأعضاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال ذاته.
loading...

ترشيحاتنا

أوباما يتلاعب بدفاع المصري ويضيف الثانى للزمالك .. فيديو وصور

فرنسا تواجه لحظة خطيرة.. واحتجاجات جديدة ضد ماكرون

الأمور المستعجلة تنظر في 23 ديسمبر دعوى لإطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية

مصطفى بكري عن وقف إجازات المصريين بالخارج : احنا غاويين نكد

الزمالك يتفوق على المصري بثنائية في الشوط الأول .. فيديو وصور

مدرس أزهري يبتكر أسلوبا حديثا لشرح المنهج بطريقة من سيربح المليون.. صور وفيديو

الطالبة البخيلة .. تناولت المكرونة لإدخار المال فكانت نهايتها

خناقة شوارع وسباب بالفرنسية فى لقاء الزمالك والمصري..صور

جوكر الأهلي ينشر صورة بصحبة باشا مصر

فيديوجراف| أبشع حيوان في العالم .. فأر عاري

هدف بنكهة عالمية للزمالك فى مرمى المصرى بتوقيع كهربا.. فيديو

إلغاء مباراة الأهلي وسموحة بسبب الأمطار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

بسنت عماد تكشف كواليس اختيارها لتقديم الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.. فيديو
بسنت عماد: السيسي جعل كافة الأعوام شبابية ..فيديو
الزمالك يتفوق على المصري بثنائية في الشوط الأول .. فيديو وصور
أحمد زعيم: أعترف بتقصيري تجاه الإعلام وكنت أهتم فقط بما أقدمه.. فيديو
رئيس تحرير جريدة الصباح تفتح ملف العلاقات المصرية الإفريقية في ضيافة صدى البلد: حذرت من المعلومات المغلوطة عن دول إفريقيا بالإعلام المصري..وطالبت بقاعدة بيانات لفرص الاستثمار بها ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟