القومي لحقوق الإنسان يحتفل بمرور 70 عاما على صدور الإعلان العالمي

يفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاثنين المقبل، أعمال الاحتفالية الكبرى التي ينظمها المجلس بمناسبة مرور 70 عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الإنمائي الألمانية بالقاهرة.



ويلقي "فايق"، كلمة بهذه المناسبة للحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في ضوء الإعلان العالمي الصادر عام 1948 والذي شاركت مصر في صياغته، كما يتحدث عن التعاون بين المجلس والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي في مجال حقوق الإنسان.



ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وكبار الشخصيات ذات الصلة، وأساتذة الجامعات، وأعضاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجال ذاته.