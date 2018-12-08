وليد صلاح الدين: الاتحاد السكندري سيحصل على بطولة في الموسم الحالي.. فيديو

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أسباب استقرار الفريق في الفترة الحالية.



وقال وليد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "توفيق ربنا وثبات انفعالي لدى مجلس الإدارة والجماهير والمنظومة بالكامل له دور هام".



وتابع "هدف نادي الاتحاد السكندري هو الفوز ببطولة هذا الموسم، نتمنى من اللاعبين ان تستوعب هذا الأمر، هناك البعض استوعب ذلك والبعض مازال يحاول".



وأضاف "قلنا للاعبين ان الاتحاد هياخد بطولة بيهم أو من غيرهم، ولكن نتمنى ان يكون بيهم".

