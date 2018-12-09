فرنسا تحقق في تورط روسيا باحتجاجات السترات الصفراء

أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أن السلطات الفرنسية تحقق فى الاتهامات التى تقول إن السلطات الروسية متورطة فى الاحتجاجات الحالية فى فرنسا.





وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، قال لودريان: "سمعت بالفعل عن تلك الشائعات لكن لا يمكننا اتخاذ أى موقف قبل انتهاء التحقيقات".





وأضاف أن فرنسا تجمعها بروسيا علاقات طيبة وهناك عدة قضايا يتفق فيها البلدين بشكل كبير للغاية.





يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز كتبت، سابقًا، عن وجود مئات الحسابات الإلكترونية المزيفة التي تقوم بتضخيم حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي.





وذكرت الصحيفة أن تلك الحسابات المزيفة تابعة لروسيا وأن السلطات فى روسيا تسعى لتصعيد الأمر فى فرنسا.



