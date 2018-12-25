التعليم: 4500 جنيه غرامة إتلاف أو فقد تابلت أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك إقرارا يوقعه طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم عند تسليم أجهزة التابلت.



أوضح الوزير أنه بموجب الإقرار يلتزم هو ونجله بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد.



يشدد الإقرار على أنه في حالة تعرض التابلت للتلف أو الفقد يكون ولي الأمر ملتزما بسداد قيمته المالية المقدرة بـ 4500 جنيه، كما يلتزم ولي الأمر بتكاليف صيانته في حالة إصابته بأي أعطال يكون نجله قد تسبب فيها على نفقته الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة لشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، ويتعهد ولي الأمر بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.



وشدد الوزير على أن المدارس تلتزم بحفظ أصل هذا الإقرار في الملفات المحفوظة بالمدرسة، ويعتبر عهدة ذات قيمة على المدرسة والعاملين بشئون الطلاب والمعلمين، وأي فقد للنموذج يعرض المتسبب عنه للمساءلة تأديبيا وجنائيا ومدنيا.