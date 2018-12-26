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رياضة

الأهلي يحسم الموقف النهائي بشأن بقاء عمرو جمال وعمرو بركات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:09 ص
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الثنائي عمرو جمال وعمرو بركات مستمران مع الفريق وليست هناك أزمة في قيدهما، مشيرًا إلى أن الأورجواني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد، سيحسم موقفهما النهائي سواء بالبقاء أو الإعارة شأنهم شأن جميع أعضاء الفريق.

وقال "عبدالحفيظ" إن عقد عمرو جمال (الغزال) مستمر لعامين آخرين وهناك اتجاه لبدء التفاوض معه لتمديد العقد، مؤكدًا أنه غير صحيح أنه سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف أن عمرو بركات عقده سارٍ مع النادي أيضًا ولا يعرف مصدر تلك المعلومات التي تشير إلى أن الثنائي سوف يرحلان بالمجان.

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