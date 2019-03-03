إيمان وصفاء تفوزان بمسابقة سيبويه لإعراب آيات القرآن بجامعة الأزهر.. صور

نظمت اليوم، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالسادات، مسابقة سيبويه في إعراب آيات القرآن الكريم، تحت رعاية الدكتور سعيد جمعة - عميد الكلية ، والدكتور أنور خطاب - وكيلها.





وشارك في المسابقة العديد من الطالبات من جميع الفرق والشعب ، وقد حصلت الطالبتان / إيمان عصام عبد الظاهر، وصفاء إبراهيم شاكر على المركز الأول مكرر، وحصلت الطالبة / رحمة عبد الخالق قطب على المركز الثانى، كما حصلت الطالبة / حفصة قطب عبد القادر على المركز الثالث فى حضور جمهور كبير من الطالبات.



