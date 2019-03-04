تخلصك من خشونة الركبة.. 6 فوائد لتناول الكوارع

تعد الكوارع غذاء مناسبا لمرضى خشونة المفاصل حيث تعمل على مرونة المفاصل وتحد من الآلام كما تساعد على علاج التجاعيد ، وتزيد من مرونة الجلد لاحتوائها على البروتين الطبيعى (الكولاجين ) ، كما أنها غنية بعنصر الماغنيزيوم الذى يحد من التوتر والانفعال .
لذلك قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، أهمية تناول الكوارع مرة علي الأقل أسبوعيًا.
١- تقضي على ترهلات البشرة.
٢- تقلل من الشيخوخة.
٣- مفيدة للرجال جنسيا.
٤- تقلل من التوتر والضغوط النفسية.
٥-مفيدة لمرضى العظام وتقلل من خشونة الرقبة.
٦-تحافظ على نعومة الشعر.
لذلك قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، أهمية تناول الكوارع مرة علي الأقل أسبوعيًا.
١- تقضي على ترهلات البشرة.
٢- تقلل من الشيخوخة.
٣- مفيدة للرجال جنسيا.
٤- تقلل من التوتر والضغوط النفسية.
٥-مفيدة لمرضى العظام وتقلل من خشونة الرقبة.
٦-تحافظ على نعومة الشعر.