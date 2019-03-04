تخلصك من خشونة الركبة.. 6 فوائد لتناول الكوارع

تعد الكوارع غذاء مناسبا لمرضى خشونة المفاصل حيث تعمل على مرونة المفاصل وتحد من الآلام كما تساعد على علاج التجاعيد ، وتزيد من مرونة الجلد لاحتوائها على البروتين الطبيعى (الكولاجين ) ، كما أنها غنية بعنصر الماغنيزيوم الذى يحد من التوتر والانفعال .



لذلك قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، أهمية تناول الكوارع مرة علي الأقل أسبوعيًا.



١- تقضي على ترهلات البشرة.

٢- تقلل من الشيخوخة.

٣- مفيدة للرجال جنسيا.

٤- تقلل من التوتر والضغوط النفسية.

٥-مفيدة لمرضى العظام وتقلل من خشونة الرقبة.

٦-تحافظ على نعومة الشعر.