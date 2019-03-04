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مرأة

تخلصك من خشونة الركبة.. 6 فوائد لتناول الكوارع

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:29 م
صدى البلد
رنا عصمت
تعد الكوارع غذاء مناسبا لمرضى خشونة المفاصل حيث تعمل على مرونة المفاصل وتحد من الآلام كما تساعد على علاج التجاعيد ، وتزيد من مرونة الجلد لاحتوائها على البروتين الطبيعى (الكولاجين ) ، كما أنها غنية بعنصر الماغنيزيوم الذى يحد من التوتر والانفعال .

لذلك قدم الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، أهمية تناول الكوارع مرة علي الأقل أسبوعيًا.

١- تقضي على ترهلات البشرة.
٢- تقلل من الشيخوخة.
٣- مفيدة للرجال جنسيا.
٤- تقلل من التوتر والضغوط النفسية.
٥-مفيدة لمرضى العظام وتقلل من خشونة الرقبة.
٦-تحافظ على نعومة الشعر.

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