الأوقاف: دورة تثقيفية لـ 200 إمام للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات

تعقد وزارة الأوقاف يومي الأحد والاثنين 17 , 18 مارس 2019م دورة تثقيفية لعدد مائتي إمام حول التوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية , وذلك تحت إشراف الشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية , والدكتور خالد غانم .



وقالت الوزارة في بيان لها أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف في مواجهة الإدمان والمخدرات والدورات التثقيفية المتعددة التي تعقدها الوزارة بالمشاركة مع صندوق وعلاج المخدرات والتي بلغت حتى تاريخه ( 18) دورة لعدد (26000) إمام .



وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق أنها ستطبق القانون بحسم ، باتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات ، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي، تفعيلا للمادة (69) فقرة (7) من قانون 81 لسنة 2016م ، والمادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون .



وأوضح الوزير في تصريحات له، أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات ، كونهم طاقة سلبية في المجتمع، فضلا عما قد يترتب على بقاء المدمن في الوظيفة العامة من مفاسد ، علما بأن الاختبارات ستكون مفاجئة ومن جهات معتمدة .



ومن جانبه وجه وزير الأوقاف بتكثيف أنشطة الوزارة التثقيفية في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات .