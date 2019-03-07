6 أطعمة تحميك من الأمراض الجلدية .. تعرف عليها

يحتاج الجلد وبشرة الانسان الي الاهتمام للحفاظ على صحته ومقاومة الامراض الجلدية، وأكد الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية ان الأمر يرتبط بالتغذية.



واشار الناظر الى ان هناك اغذية وخضروات وفواكه تناولها بانتظام يمثل اهمية كبيرة للحفاظ على سلامة جلد الانسان وصحته ونضارته ومقاومته للامراض اهمها الآتي:



-الزيتون

-الجزر

-بذور الكتان

-السردين

-الماكريل

-البرتقال



ونصح الناظر بالحرص علي تناول تلك المأكولات الطبيعية المهمة بانتظام.