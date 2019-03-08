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منوعات

ماذا بينه وبين الله.. توفى راكعًا.. لحظة لفظ مصلٍ أنفاسه بالمسجد..فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:29 م
صدى البلد
أحمد شريف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو مؤثرا لمسن توفى أثناء أداء الصلاة بأحد المساجد.

ويظهر الفيديو، رجلا مسنا بجلباب أبيض يركع بشكل مفاجئ خلال تأديته للصلاة أثناء وقوف المصلين، وظل راكعا حتى أتم المصلون الصلاة تماما وخرجوا منها.

وأثار الفيديو، مشاعر رواد التواصل الاجتماعي، لوفاة المسن بطريقة نادرة وقريبة إلى الله، وعلق أحد الرواد قائلًا: "ما أجمل حسن تلك الخاتمة اللهم امتنا راكعين".



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