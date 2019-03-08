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أخبار العالم

إطلاق الرصاص المطاطي على مسيرة اليوم العالمي للمرأة في تركيا.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:17 م
مسيرة باسطنبول في
مسيرة باسطنبول في اليوم العالمي للمرأة
رحيم يسري
فرقت الشرطة التركية مسيرة نسائية في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأغلقت الشرطة شارع الاستقلال في إسطنبول لمنع التركيات من التظاهر في اليوم العالمي للمرأة، إلا أنهم نجحوا في تنظيم المسيرة وشارك بها الآلاف.

ورصد مقطع فيديو صوره الصحفي التركي فاتح بنار، لحظة إطلاق الشرطة التركية الرصاص المطاطي وسط ذعر وهلع المحتجين.

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