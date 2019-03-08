إطلاق الرصاص المطاطي على مسيرة اليوم العالمي للمرأة في تركيا.. فيديو

فرقت الشرطة التركية مسيرة نسائية في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.وأغلقت الشرطة شارع الاستقلال في إسطنبول لمنع التركيات من التظاهر في اليوم العالمي للمرأة، إلا أنهم نجحوا في تنظيم المسيرة وشارك بها الآلاف.ورصد مقطع فيديو صوره الصحفي التركي فاتح بنار، لحظة إطلاق الشرطة التركية الرصاص المطاطي وسط ذعر وهلع المحتجين.