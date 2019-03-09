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رياضة

بوجلبان يتمني هذا اللاعب بقميص الأهلي

السبت 09/مارس/2019 - 01:08 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
كشف التونسي أنيس بوجلبان ،لاعب الأهلي الأسبق، عن رغبته في مشاهدة يوسف المساكني لاعب منتخب نسور قرطاج والترجي الأسبق، مرتديا قميص النادي الأهلي.

وقال أنيس بوجلبان في تصريحات تلفزيونية:" يوسف المساكني من اللاعبين الذين أتمني وجودهم في النادي الأهلي، فهو أسلوب لعبه يتناسب كثيرا مع الفريق الأحمر".

وأضاف بوجلبان:" لكن من المستحيل انضمام المساكني لفريق الأهلي بسبب عقده الضخم ماديا مع فريقه الدحيل القطري".

يذكر أن يوسف المساكني صاحب ال29 عاما يلعب حاليا في فريق يوبين البلجيكي معارا من نادي الدحيل القطري.

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