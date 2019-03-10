ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الطاقة السعودي يكشف سياسات أوبك الإنتاجية خلال الفترة القادمة

الأحد 10/مارس/2019 - 03:03 ص
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
رويترز
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل.

وأضاف أن من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط نحو 15 مليون برميل يوميا.

وقال الفالح لرويترز "لو نظرتم لفنزويلا وحدها ستشعرون بفزع وإذا نظرتم للولايات المتحدة ستقولون إن العالم يعج بالنفط. عليكم النظر إلى السوق ككل .نعتقد أن الطلب في 2019 قوي تماما بشكل فعلي".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية وقد تراجعت صادراتها من النفط 40 في المئة إلى نحو 920 ألف برميل يوميا منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على صناعتها النفطية في 28 يناير.

وعلى الجانب الآخر وصل الإنتاج في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي تجاوز 12 مليون برميل يوميا في فبراير. وتركت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب في 2019 دون تغيير عن يناير عند مستوى 1.4 مليون برميل يوميا.

وقال الفالح إن طلب الصين يحطم الأرقام القياسية شهرا بعد شهر وقدر أن الصين ستتجاوز 11 مليون برميل يوميا في 2019.

وأضاف أنه بالنسبة للسعودية فمن المتوقع أن يظل إنتاج النفط في أبريل عند مستوى هذا الشهر وهو 9.8 مليون برميل يوميا.

وقال إن "أرامكو ستضع اللمسات الأخيرة على مخصصاتها لشهر ابريل اليوم أو غدا ولذلك سنعرف أكثر يوم الاثنين. ولكن توقعي هو أن أبريل سيكون إلى حد كبير مثل مارس ".

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا في فيينا يومي 17 و18 أبريل ومن المقرر عقد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو.

وقال الفالح إن من غير المرجح أن تغير المجموعة سياستها بشأن الإنتاج في أبريل وإذا تطلب الأمر ستجري تعديلات في يونيو.

وأضاف "سنرى ما سيحدث بحلول أبريل إذا حدث أي تعطل غير متوقع في مكان ما آخر ولكن باستثناء ذلك أعتقد أننا سنستمر فقط في طريقنا.

"سنرى وضع السوق بحلول يونيو ونجري تعديلا بما يتلاءم مع ذلك".

وفي أول يناير بدأت أوبك إلى جانب روسيا ودول أخرى غير أعضاء بالمنظمة خفضا جديدا للإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار.

واتفقت المجموعة على خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وتصل حصة أوبك في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.

ترشيحاتنا

الحذاء الذهبي.. صراع خاص بين ميسي ومبابي واحتلال إيطالي للقائمة.. وصلاح في واد آخر

الإخواني عمرو عبد الهادي : هل يعقل أن يطارد الأمن والدة معتز مطر ذات السبعين عاما وتهرب منهم .. الإخوان في مصر سطحيين وحملة الإعلامي الهارب فاشلة والمصريين سيبلغون عن من يحدثون ضجيج الصفافير

إقالة مدرب ويست بروميتش أحمد حجازي

أرقام سلبية بالجملة فى خسارة الأهلي من فيتا كلوب بدوري الأبطال

شاهد.. لحظات مرعبة توضح إختلال توازن طائرة بسبب عاصفة ثلجية

الدبة التي قتلت صاحبها .. معتز مطر يطلق حملة صافرات وهمية في مصر .. فترتد في تركيا لإسقاط أردوغان

شاهد.. لأول مرة بكاء عضو بلجنة تحكيم Arabs Got Talent

الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

وائل جمعة يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري الأبطال

الأمن يكشف لغز سرقة السيارات في القاهرة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10/3/2019 بمحافظات مصر

عمرو أديب يشكر مصورة فيديو موظفة مركز علاج أمراض الكبد بالشرقية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

عادل عبد الرحمن: رفضت عروضا خارجية ومصمم على التدريب في مصر.. فيديو
محمد عبد الواحد: دجلة يمر بمرحلة عدم اتزان.. فيديو
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك.. فيديو
عادل عبد الرحمن: الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في أفريقيا.. فيديو
عادل عبد الرحمن: أبو الفتوح يستحق الانضمام للمنتخب ورفضت مشاركته أمام بيراميدز

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟