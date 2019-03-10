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فن

المايسترو سليم سحاب يبدأ غدا بروفات حفل ذكرى موسيقار الأجيال

الأحد 10/مارس/2019 - 02:56 م
صدى البلد
شيري نبيل
يبدأ المايسترو سليم سحاب بروفات حفل ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب، غدا الاثنين، بدار الأوبرا استعدادا للحفل الذي يحييه المطرب محمد الحلو، ومى فاروق، وريهام عبد الحكيم، وسارة سحاب، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس 14 مارس المقبل، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة من أوركسترا لأهم العازفين بمشاركة أوركسترا الشباب والرياضة الذى يدربه المايسترو للاحتراف.

يذكر أن محمد عبد الوهاب ولد فى 13 مارس بحى باب الشعرية بالقاهرة، وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي ، بدأ حياته الفنية مطربا بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917 وفي عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفي الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعدما وضع ألحان العديد من قصائده غنى معظمها بصوته.

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