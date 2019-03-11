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محافظات

فوز منتخب شمال سيناء للصم على بورسعيد بدوري مراكز الشباب

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:21 م
مباراة كرة قدم
مباراة كرة قدم
احمد صالح
فاز منتخب شمال سيناء للصم علي منتخب بورسعيد بهدف نظيف، ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة والتي أعدتها لذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام.

وأشار الكابتن إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب بشمال سيناء، إلى أن المجموعة السابعة تضم فرق "بورسعيد، الشرقية، شمال سيناء".

ويتصدر منتخب الشرقية المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن فريق شمال سيناء ويأتي فريق بورسعيد متذيلًا المجموعة برصيد خالي من النقاط، ويلتقي غدا فريقا بورسعيد والشرقية في آخر مباريات المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق التي صعدت إلى نهائيات البطولة كل من "أسيوط، الغربية، المنيا، الإسماعيلية، القاهرة، والمنوفية".

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