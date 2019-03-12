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أخبار العالم

الصين والولايات المتحدة تبحثان قضايا التجارة بينهما

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ليو خه" مشاورات محددة مع مسؤولين أمريكيين حول قضايا رئيسة تتعلق بالمشاورات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الثلاثاء/ أن المشاورات التي أجراها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني جاءت خلال اتصالات هاتفية مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" ووزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول هذه الاتصالات.

وكان الوفد الصيني المشارك في المحادثات التجارية والاقتصادية بواشنطن برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) "ليو خه"، أعلن أن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما كبيرا في قضايا محددة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات رفيعة المستوى بين الجانبين التي استضافتها واشنطن نهاية الشهر الماضي.
وأشار الوفد إلى تحقيق تقدم كبير في قضايا محددة، مثل: نقل التكنولوجيا، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية، وصناعة الخدمات، والزراعة، وأسعار الصرف، لافتا إلى أنه على أساس التقدم الأخير، سيواصل الجانبان العمل من أجل المرحلة القادمة وفقا لتوجيهات رئيسي البلدين.
كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" قد أعلن تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ، والتي كان من المقرر فرضها بدءا من الأول من مارس الجاري ، وجاء قرار التأجيل علي خلفية تحقيق "نتائج مثمرة للغاية" في المفاوضات التجارية الجارية بين البلدين - حسب ترامب -

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