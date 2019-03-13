الدفاع الكورية الجنوبية: بيونج يانج على وشك الانتهاء من ترميم موقع اختبار صاروخي

كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم /الأربعاء/، النقاب عن أن كوريا الشمالية أوشكت على الانتهاء من ترميم موقع إطلاق صواريخ يقع على ساحلها الغربي.



وقالت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن بيونج يانج أوشكت على الانتهاء من ترميم المرافق الخارجية لمنشأة دونج تشانج-ري النووية، إلا أنه لم يتم التأكد بعد من استعادة وظائفها.



وأشارت الوزارة إلى أن كوريا الشمالية أصلحت في وقت سابق موقع بونجي-ري للتجارب النووية قبل زيارة فريق تفتيش للموقع لمشاهدة تدمير الموقع في شهر مايو من العام الماضي، وترجح الوزارة أن ترميم منشأة دونج تشانج-ري تم هذه المرة للغرض ذاته.



كما لفتت إلى أنه يبدو أن كوريا الشمالية شرعت في أعمال الترميم مباشرة قبل عقد قمة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي فبراير الماضي.