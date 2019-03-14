الجيش السورى يدمر آليات ومقرات للتنظيمات الإرهابية بريفي إدلب وحماة

وجهت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة ضربات مكثفة على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد، ودكت عدة مقرات وأوكار لإرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) و(الحزب التركستاني) بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش أحبطت محاولة تسلل إرهابيين من (الحزب التركستاني) من قريتي الجابرية وتل عثمان باتجاه المناطق الآمنة بالتوازي مع توجيه ضربات مركزة على أوكار المجموعات الإرهابية في محيط قريتي الحواش ولحايا بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار وتحصينات وعدد من آلياتهم.