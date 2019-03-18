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فن

مايك تايسون يزور الأهرامات قبل تصوير حملة فرعون

الإثنين 18/مارس/2019 - 11:01 ص
مايك تايسون
مايك تايسون
شروق ابراهيم
زار الملاكم العالمي مايك تايسون الأهرامات، برفقة زوجته كيكي، بعد مرور أيام على وصوله إلى القاهرة، لتصوير فيلم "حملة فرعون".

ومن المقرر أن يبدأ مايك تايسون تصوير مع أبطال فيلم "حملة فرعون" مباشرة، غدا الثلاثاء الموافق 19 مارس، ومن المقرر أن يعلن المنتج محمد السبكى عن مفاجأة مدوية خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن "مايك تايسون" أو مالك تايسون، هو ملاكم أمريكي، ملقب بــ"الرجل الحديدي"، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عامًا.

فيلم "حملة فرعون" من بطولة النجوم عمرو سعد، محمود عبد المغنى روبى، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، وإنتاج محمد السبكى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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