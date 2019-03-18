جروس يرفض الراحة ويقرر خوض تدريبات الزمالك اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، خوض تدريبات الفريق في الخامسة مساء اليوم على ملعب النادي بعد العودة للقاهرة صباح اليوم من الجزائر.



ورفض الجهاز الفني الراحة في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون المقبلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان الزمالك قد تعادل، أمس، مع فريق نصر حسين داي الجزائري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية.



وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.