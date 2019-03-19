ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إصابة عدد من الفلسطينيين جراء تفجير الاحتلال منزلا بالضفة الغربية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:35 م
تفجير الاحتلال منزلا
تفجير الاحتلال منزلا بالضفة الغربية
أ ش أ
أصيب عدد من الفلسطينيين، جراء تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة (عبوين) شمال غرب رام الله في الضفة الغربية إثر اشتباك مسلح بين وحدة إسرائيلية خاصة ومنفذ عملية سلفيت.

وأكدت مصادر فلسطينية، وفق تلفزيون فلسطين، وقوع إصابات جراء تفجير قوات الاحتلال المنزل في (عبوين)، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من المرور إلى المكان.
عبوين.

ترشيحاتنا

موظفة مسلمة تستقيل من سكاي نيوز أستراليا.. وتكشف توجهاتها العنصرية

تعرف على قيمة الضريبة التى ستدفعها عند تقديم إقرارك الضريبي.. فيديو

سارة نخلة في حوار لـ صدى البلد: لم أصب بعقدة من الزواج بعد ضرب زوجي لي.. ولن أتنازل عن الطلاق

عزمي مجاهد يحذر: بروكسل فى مرمى نيران الإرهاب التركي

عودة حنان ترك للسينما بعد الاعتزال.. اعرف القصة كاملة

شاهد.. لقاء السيسي بالشباب العربي والأفريقي بمعبد فيلة ووصيته لهم

محام بالنقض: زوجة تطلب الخلع بسبب like على فيسبوك

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

صحفي إسباني لـ صدى البلد: هازارد في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى بشرط

مصدر: مقتل 5 وإصابة 5 آخرين بينهم رئيس نقطة بشتيل في حادث أوسيم

سعر ومواصفات مرسيدس مايباخ GLS

بعد إصابة كيم كارداشيان.. معلومات لا تعرفها عن الصدفية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

شاهد.. لقاء السيسي بالشباب العربي والأفريقي بمعبد فيلة ووصيته لهم
استشاري علاقات أسرية: لسنا مؤهلين حتى الآن للتعامل مع السوشيال ميديا
محام بالنقض: زوجة تطلب الخلع بسبب like على فيسبوك
محام: أغلب حالات الطلاق والمشاكل في المحاكم بسبب السوشيال ميديا
الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟