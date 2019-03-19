إصابة عدد من الفلسطينيين جراء تفجير الاحتلال منزلا بالضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين، جراء تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة (عبوين) شمال غرب رام الله في الضفة الغربية إثر اشتباك مسلح بين وحدة إسرائيلية خاصة ومنفذ عملية سلفيت.



وأكدت مصادر فلسطينية، وفق تلفزيون فلسطين، وقوع إصابات جراء تفجير قوات الاحتلال المنزل في (عبوين)، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من المرور إلى المكان.

عبوين.