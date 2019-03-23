قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

تصدر قميص النجم عمرو دياب الذي ارتداه في حفله الذي أقيم مساء أمس داخل «لايف بارك» بالدمام في المملكة العربية السعودية المشهد على مواقع التواصل الاجتماعى.



أطل عمرو دياب في الحفل وهو يرتدي قميصًا أسود مزين بالدوائر البيضاء، وهو ما يطلق عليه الـ polkadots، ليتصدر القميص حديث رواد مواقع التواصل، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يظهر بها عمرو دياب بهذه الصيحة، حيث تعد من التصميمات المفضلة له، وهو ما دفعه لارتدائه فى أكثر من مناسبة.



وقد لفت قميص عمرو دياب الأنظار على نحو كبير خاصة وأنه موديل مختلف وغير منتشر بين صيحات الموضة.



