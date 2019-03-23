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محافظات

إطلاق أول برنامج مصرى لتدريب سائقى المركبات السياحية من الأقصر.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 02:19 م
صدى البلد
شمس يونس
افتتحت غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة، البرنامج التدريبي لتدريب سائقى المركبات السياحية، ورفع مستواهم مهنيا وسلوكيا، بجانب تعريفهم بطرق الإسعافات الأولية، وذلك ضمن خطة وضعتها وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية المصرية، وتهدف لرفع مستوى العاملين بقطاع السياحة على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، واللواء عماد ابو العزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونخبة من خبراء القطاع السياحى، فى حضور 400 سائق للمركبات السياحية .

وقالت ريم فوزى، عضو مجلس إدارة غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة ، إن البرنامج التدريبى، انطلق اليوم السبت من مدينة الأقصر، لتدريب 400 من سائقى المركبات السياحية، مشيرة إلى أن تدريب هؤلاء السائقين سيتضمن أيضا التعريف بمواد قانون المرور، وسلوكيات التعامل مع السياح، بالاضافة الى الاهتمام بحل مشكلات السائقين بالتنسيق مع المحافظات والجهات الأمنية.

وأوضح نادر عياد، رئيس لجنة النقل بغرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بمصر، إن خطة تدريب العاملين بالقطاع السياحى المصرى، تأتى فى اطار الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم السياحى المقبل، والذى سيشهد مزيدا من التدفقات السياحية لمختلف المقاصد السياحية المصرية، من بلدان أوروبا، وخاصة ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وبلجيكا، مشيرا إلى أن استعادة السياحية المصرية لعافيتها جاء نتيجة لجهود مشتركة بين الأجهزة المختلفة بوزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية المصرية.

من جانبه قال ثروت عجمى، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة فى محافظة الأقصر ، إن لجنة التدريب بالغرفة العامة لوكالات وشركات السفر والسياحة المصرية، وضعت خطة تدريب، مستديمة، يشارك فى متابعة تنفيذها على المنستيرلى، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، ويسرى السعودى عضو مجلس إدارة الغرفة، واللذين سيطوفون مختلف المدن السياحية المصرية، لتنفيذ برامج تدريبية لسائقى المركبات والمندوبين ومنظمى البرامج ومختلف فئات العاملين بوكالات وشكرات السفر والسياحة بمصر.

وأشار إلى أنه بجانب الدورة الخاصة بتدريب سائقى المركبات، فإن محافظة الأقصر، ستشهد أيضا دورة لمنظمى السياحة الدينية، وثانية لمندوبى الشركات، وثالثة لمنظمى البرامح السياحية، ورابعة للتدريب على سبل الترويج والدعاية السياحية لمصر فى الأسواق والمعارض السياحية الدولية.

وعلى هامش افتتاح الملتقى التدريبي، كرم ثروت عجمى، رئيس غرفة السياحة بالأقصر، الدكتورة ابتهاج الحضرى، الوكيل الاسبق لوزارة السياحة، على ما بذلته من جهود فى مجال السياحة، والخبير السياحى رمضان حجاج، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة بالاقصر فى السنوات الماضية.
إطلاق أول برنامج مصرى لتدريب سائقى المركبات السياحية من الأقصر.. صور
إطلاق أول برنامج مصرى لتدريب سائقى المركبات السياحية من الأقصر.. صور
إطلاق أول برنامج مصرى لتدريب سائقى المركبات السياحية من الأقصر.. صور
إطلاق أول برنامج مصرى لتدريب سائقى المركبات السياحية من الأقصر.. صور

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