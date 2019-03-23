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تعليم

لطلاب أولى ثانوي.. تعرف على طريقة الإجابة على امتحانات التابلت خطوة بخطوة

السبت 23/مارس/2019 - 08:14 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
يستعد طلاب اولى ثانوي لإداء اول امتحان إلكتروني لهم على التابلت ، غدا الأحد الموافق 24 مارس 2019 ، حيث أنه من المقرر أن يمتحن الطلاب في مادة اللغة العربية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد إرشادات التعامل مع الامتحان الالكتروني على التابلت في 14 خطوة :

1 .اضغط على أيقونة الإختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت.

2 .اذا لم تتمكن من العثور على أيقونة الإختبار، ادخل على محرك البحث جوجل كروم و ضع هذا الرابط
https://assessment.ekb.eg

3 .أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بك

4 .اضغط على تسجيل الدخول

5. قم بإدخال كود الإمتحان الذى قام بكتابته المراقب على السبورة ، ويجب ادخال الكود بحرص مع العلم أن هذا الكود مكون من
تسعة ارقام.

6 . بعد ادخال كود الإمتحان بشكل صحيح, قم بالضغط على ايقونة بداية وعندها سيبدأ الإمتحان.

7 . لديك شريط أدوات موجود بجانب قائمة الأسئلة ، والذي من خلاله تستطيع أن ترى الامتحان في شاشة كاملة أو تراجع قائمة الأسئلة أو تشاهد ما جاوبت عنه من أسئلة ، وأيضا ستجد اختيارات تنسيق الخط و الشاشة واسئلة قمت بتحديدها بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى ، وجميع هذه الاختيارات تظهر من أيقونة القائمة إذا كنت تستكمل الامتحان في وضع عمودي للتابلت.

8. في أسئلة الاختيار من متعدد اختر إجابة واحدة من قائمة الاختيارات.

9. بالنسبة للأسئلة التي تحتاج استخدام لوحة المفاتيح يتاح لك صندوق نصي به شريط أدوات يمكن استخدامه لكتابة الإجابة و تنسيقها

10. وبالنسبة للاسئلة التي تحتاج استخدام القلم الالكتروني ، يتاح لك صندوق نصي به شريط أدوات يمكن استخدامه لكتابة 11. الإجابة و تنسيقها بالتراجع عن اخر عملية او إعادة اخر عملية او مسح ما تم إدخاله بالكامل لهذا السؤال.

12. المواد الدراسية التي تحتاج لاستخدام القلم الالكتروني: الرياضيات ، والكيمياء ، والفيزياء ، والاحياء ... أما باقي الامتحانات فيمكن للطالب استخدام لوحة المفاتيح للإجابة عليها.

13. بعد استكمال كل الأسئلة قم بالضغط على ايقونة انهاء ، للانتقال الى قائمة جميع الأسئلة لتوضيح الأسئلة الغير مجاب عنها مظللة بخلفية بيضاء ، وأيضا الأسئلة التي تم تحديدها للرجوع إليها مرة اخرة ، للرجوع للإجابة على هذه الأسئلة مرة أخرى قبل انهاء الامتحان

14. بمجرد الضغط على ايقونة انهاء ، يجب تأكيد رغبة الطالب في انهاء الامتحان، وبعد التأكيد لا يمكن الرجوع لتغيير الإجابات مرة أخرى.

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