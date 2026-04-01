برلماني: جهود الرئيس السيسي الدبلوماسية تحمي الأمة المصرية والعربية من ويلات حرب إيران

أشاد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالجهود الحثيثة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف وقف الحرب الدائرة في المنطقة وحقن الدماء، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة باتت ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره النائب اليوم، عقب الإعلان عن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي بحث سبل خفض التصعيد الراهن.

وقال طاهر: "إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس بوتين مع الرئيس السيسي اليوم، وتأكيد الأخير على ضرورة خفض التصعيد، يكشف عن الثقل الدولي الذي تمتلكه مصر، وعن النظرة الدولية لمصر كوسيط موثوق وقادر على التأثير في اتجاه وقف الحرب، خاصة مع تأكيد الرئيس على أن روسيا بما لها من وزن وقدرات دولية قادرة على المساهمة في إنهاء هذه الأزمة".

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان أن جهود مصر لم تتوقف عند هذا الحد، مشيرًا إلى الرسائل المهمة التي تم توجيهها للإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس دونالد ترامب، في إطار التحركات المصرية المكثفة مع كافة الأطراف الدولية المعنية.

وأوضح أن التحركات المصرية الأخيرة، والتي تضمنت اتصالات موسعة مع تركيا وقطر وإيران والولايات المتحدة وباكستان، جاءت في توقيت بالغ الدقة، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس ترامب بشأن مضيق هرمز، مما يعكس حرص القيادة السياسية على عدم الانزلاق بالمنطقة إلى حرب شاملة لا تحمد عقباها.

وتابع النائب: "الرسالة المصرية كانت واضحة للجميع، مفادها أن أمن الدول العربية هو امتداد للأمن القومي المصري، وأن مصر لن تسمح بالمساس باستقرار أو سيادة أي من أشقائها تحت أي ذريعة، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال اتصاله بالرئيس بوتين".

وأكد محمود طاهر أن دور مصر المحوري في الوساطة لوقف الحرب يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في توظيف علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين يأتي في إطار رؤية متكاملة لإنهاء حالة التصعيد الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

واختتم النائب بيانه بالقول: "إننا إذ نثمن هذه الجهود الكبيرة للرئيس السيسي، فإننا نؤكد على ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية، وفي قدرتها على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بحكمة وصبر، محافظة على مقدرات الوطن، وداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة. إن هذه التحركات تضع مصر في موقع الريادة وتحول دون انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية مكلفة ستكون آثارها وخيمة على الجميع".