قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب البوسنة والهرسك يتأهل لكأس العالم 2026 على حساب إيطاليا
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: الحرس الثوري الإيراني يلوّح بالهجوم على شركات أمريكية
لحظات رعب في القرم .. تحطم طائرة عسكرية روسية يخلّف 29 قتيلًا
بعد حوادث بسبب الظلام .. مقترح برلماني لإنارة الطرق بالطاقة الشمسية
صدمة في الشارع الأمريكي: 66% يُطالبون الخروج من حرب إيران بأي ثمن.. حتى لو فشلت خطة ترامب
أحمد الطيب: الفراعنة قدّموا مباراة كبيرة أمام أقوى منتخبات العالم
خالد طلعت: إسبانيا سجّلت في كل لقاءاتها هدفين على الأقل .. وفشلت أمام الفراعنة
ياسر إبراهيم ومروان عطية يُعلقان على التعادل السلبي أمام إسبانيا .. ماذا قالا؟
لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا .. أطعمة ومشروبات تقوّي جهاز المناعة | تعرّف عليها
«أنا مش شايف فيكم حد» .. أحمد فتوح يتحدّى لامين يامال على انستجرام
الخسائر تتصاعد .. 348 مصابًا في صفوف الجيش الأمريكي خلال الحرب ضد إيران
أسد مصر .. شريف إكرامي يتغزّل فى مصطفى شوبير بعد مباراة إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: جهود الرئيس السيسي الدبلوماسية تحمي الأمة المصرية والعربية من ويلات حرب إيران

النائب محمود طاهر
محمد الشعراوي

أشاد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالجهود الحثيثة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف وقف الحرب الدائرة في المنطقة وحقن الدماء، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة باتت ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره النائب اليوم، عقب الإعلان عن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي بحث سبل خفض التصعيد الراهن.

وقال طاهر: "إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس بوتين مع الرئيس السيسي اليوم، وتأكيد الأخير على ضرورة خفض التصعيد، يكشف عن الثقل الدولي الذي تمتلكه مصر، وعن النظرة الدولية لمصر كوسيط موثوق وقادر على التأثير في اتجاه وقف الحرب، خاصة مع تأكيد الرئيس على أن روسيا بما لها من وزن وقدرات دولية قادرة على المساهمة في إنهاء هذه الأزمة".

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان أن جهود مصر لم تتوقف عند هذا الحد، مشيرًا إلى الرسائل المهمة التي تم توجيهها للإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس دونالد ترامب، في إطار التحركات المصرية المكثفة مع كافة الأطراف الدولية المعنية.

وأوضح أن التحركات المصرية الأخيرة، والتي تضمنت اتصالات موسعة مع تركيا وقطر وإيران والولايات المتحدة وباكستان، جاءت في توقيت بالغ الدقة، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس ترامب بشأن مضيق هرمز، مما يعكس حرص القيادة السياسية على عدم الانزلاق بالمنطقة إلى حرب شاملة لا تحمد عقباها.

وتابع النائب: "الرسالة المصرية كانت واضحة للجميع، مفادها أن أمن الدول العربية هو امتداد للأمن القومي المصري، وأن مصر لن تسمح بالمساس باستقرار أو سيادة أي من أشقائها تحت أي ذريعة، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال اتصاله بالرئيس بوتين".

وأكد محمود طاهر أن دور مصر المحوري في الوساطة لوقف الحرب يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في توظيف علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين يأتي في إطار رؤية متكاملة لإنهاء حالة التصعيد الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

واختتم النائب بيانه بالقول: "إننا إذ نثمن هذه الجهود الكبيرة للرئيس السيسي، فإننا نؤكد على ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية، وفي قدرتها على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بحكمة وصبر، محافظة على مقدرات الوطن، وداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة. إن هذه التحركات تضع مصر في موقع الريادة وتحول دون انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية مكلفة ستكون آثارها وخيمة على الجميع".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

تعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال والمطاعم والكافتيريات خلال أسبوع أعياد الأقباط

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: استمرار انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد حضوريا غدا الأربعاء

ترشيحاتنا

زنجبيل

لو بتشربه كتير في البرد .. إيه هيحصلك مع الزنجبيل

اليانسون

غير علاج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة عند شرب اليانسون

الحرارة

لو بتتعب بالنهار .. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

بالصور

لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا .. أطعمة ومشروبات تقوّي جهاز المناعة | تعرّف عليها

أفضل أطعمة تقوي جهاز المناعة
أفضل أطعمة تقوي جهاز المناعة
أفضل أطعمة تقوي جهاز المناعة

طريقة عمل حلى الكاسترد الكريمي في المنزل.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الكاسترد
طريقة عمل الكاسترد
طريقة عمل الكاسترد

الوجبات السريعة قد تؤثر على خصوبة الرجال وتؤخر الإنجاب.. دراسة صادمة

الوجبات السريعة قد تقلل فرص الإنجاب للرجال
الوجبات السريعة قد تقلل فرص الإنجاب للرجال
الوجبات السريعة قد تقلل فرص الإنجاب للرجال

ألم الكتف قد يكون علامة مبكرة على سرطان الكبد.. أعراض يتجاهلها الكثيرون

ألم الكتف قد يكون مؤشرًا على سرطان الكبد
ألم الكتف قد يكون مؤشرًا على سرطان الكبد
ألم الكتف قد يكون مؤشرًا على سرطان الكبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد