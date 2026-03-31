برلماني : الضربات الأمنية القوية ضد حسم الإخوانية تؤكد كفاءة الدولة المصرية في دحر الإرهاب

أشاد النائب عبد الله حسن، بالنجاح الذي حققته وزارة الداخلية في ضبط عدد من العناصر المنتمية لحركة "حسم" الإخوانية الإرهابية، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس يقظة وكفاءة مؤسسات الدولة المصرية في التعامل الحاسم مع كافة التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وأوضح حسن في تصريح صحفي له اليوم أن، الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية تمثل نموذجًا واضحًا في الاحترافية والعمل الاستباقي، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات المتتالية تؤكد أن الدولة ماضية بقوة في اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يحافظ على مقدرات الوطن ويصون أمن المواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن ما تنعم به مصر من استقرار أمني هو ثمرة تضحيات عظيمة يقدمها رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل كفاءة وإخلاص، في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكل صوره.

وشدد نائب البحر الاحمر. على أن مواجهة الفكر المتطرف لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تتطلب أيضًا دورًا مجتمعيًا فاعلًا في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة مؤسسات الدولة في حربها المستمرة ضد الإرهاب، حتى تظل مصر واحة للأمن والاستقرار.

وأختتم النائب عبدالله حسن حديثه.إلى أن النجاحات الأمنية الأخيرة تبعث برسالة واضحة بأن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي والتعامل مع أي محاولات عبثية لزعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي الشعب يظلان الركيزة الأساسية لاستمرار هذه النجاحات وتعزيز مسيرة الأمن والتنمية.