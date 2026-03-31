نائبة حماة الوطن: رسائل الرئيس بمؤتمر إيجبس 2026 خارطة طريق لإنهاء الحرب

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب حماة الوطن ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة التاسعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، دليل على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

وأشادت "الهريدي" في بيان لها اليوم ، بمكاشفة الرئيس السيسي بشأن التحديات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد، موضحة أن حديث الرئيس عن صدمات الطاقة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية، بضرورة العمل على التهدئة لتجنب كارثة اقتصادية قد تعصف بمعدلات النمو العالمية وتدفع الدول النامية نحو أزمات غير مسبوقة.

واعتبرت عضو مجلس الشيوخ أن إعلان الرئيس عن الجدول الزمني لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بحلول يونيو 2026، هو رسالة ثقة وطمأنة فائقة القوة للمستثمر الدولي، وتؤكد إلتزام الدولة المصرية الصارم بتعهداتها المالية رغم الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة، مما يحفز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب.

وثمّنت النائبة ميرال الهريدي النداء الإنساني الذي وجهه الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن القيادة السياسية المصرية تربط دائماً بين التنمية والسلام، وتؤمن بأن استقرار قطاع الطاقة العالمي مرهون بوقف الصراعات المسلحة وتغليب لغة الدبلوماسية، وهو ما تسعى إليه مصر بكل ثقلها الإقليمي والدولي.