برلماني: الإعلام شريك أساسي في ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وتعزيز الثقافة المجتمعية

أوضح علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، خاصة البرامج والدراما، تلعب دورا محوريا في نشر الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز الثقافة المجتمعية في هذا الملف.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن تقديم القضايا الحقوقية من خلال محتوى درامي وبرامجي جذاب يساعد في الوصول إلى المواطن بشكل مباشر، ويعزز من فهمه لحقوقه وواجباته، بعيدا عن الأساليب التقليدية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين صناع الإعلام والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، بهدف إنتاج محتوى يعكس القيم الإنسانية ويعزز مناخ حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية واحترام الدستور.