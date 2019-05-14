21 مايو.. انطلاق فعاليات اللقاء الثاني لشباب المخرجين بالإسكندرية

يفتتح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فى التاسعة مساء يوم 21 مايو الحالي بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي، فعاليات اللقاء الثاني لشباب المخرجين، والذي يترأسه الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويديره المخرج عادل حسان مدير الادارة العامة للمسرح.



يعقد المهرجان بمشاركة 10 عروض مسرحية ويستمر حتى 30 مايو ، وتقدم العروض يوميا وبالمجان في تمام التاسعة والنصف.



وقال د. أحمد عواض إن لقاءات شباب المخرجين تأتي إيمانا بالدور الذي يلعبه المخرج المسرحي في المسرح الإقليمي، حيث تدفع الإدارة العامة للمسرح بعشرة تجارب لشباب المخرجين المتميزين الذين يشكلون دعمًا للحركة المسرحية في الموسم القادم.



أوضح الفنان هشام عطوة رئيس اللقاء أن الإدارة العامة للمسرح أنتجت هذا الموسم أكثر من 20 عرض مسرحي ضمن عروض نوادي المسرح المتميزة تمهيدا للتأهل للمشاركة في فعاليات اللقاء للثاني لشباب المخرجين، وشاهدت لجنة متخصصة هذه العروض واختارت 10 عروض منها يتم عرضها علي مدار 10 أيام بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي ضمن فعاليات اللقاء.



ويقدم في الافتتاح العرض المسرحي "مدينة الثلج" تأليف محمود جمال وإخراج عمر حسين، كما تقدم على مدى أيام الملتقي عروض "أبو زهرة في فمه" تأليف لويجي بيراندللو، إخراج حسام التاجي، "النبي المقنع" تأليف عبد الكبير الخطيبي، إعداد مصطفى حسان، إخراج محمد علي، "الكمامة" تأليف الفونسو ساستري، إخراج زكي ثروتـ، "الجريمة والعقاب" عن رواية فيودور دوستويفسكي إعداد وإخراج رضوى محمود، "الزائر - عيد ميلاد سعيد"، تأليف مصطفي سليمان، إخراج محمود جمال مرسي، "المارستان" عن رواية محمد الجيزاوي، إعداد وإخراج محمد حمزة، "جاليري" عن "بجماليون" تأليف توفيق الحكيم، إعداد علي عثمان، إخراج مي عبد الرازق، "القفص" تأليف ماريو فراتي، إخراج محمد زغلول، "تحت الخشبة" تأليف مصطفي عامر وأحمد عبدالرحيم، إخراج مؤمن بكري .